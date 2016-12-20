На Луганщині автобус зіткнувся з військовим авто, є постраждалі (фото)

У Луганській області автобус зіткнувся із військовим авто. У результаті ДТП постраждало 4 силовиків. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівник відділу комунікації ГУНП у Луганській області Тетяна Погукай.

Вона зазначила, що водій автобуса не впорався із керуванням та виїхав на зустрічну смугу, у результаті чого і сталося зіткнення.

«Внаслідок ДТП водій та три пасажири автомобіля «УАЗ-3741» (військовослужбовці ЗСУ) отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізовано до одного з медичних закладів області. В автобусі ніхто не постраждав», - написала вона.

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Погукай також повідомила, що матеріали за даним фактом ДТП внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Наразі проводиться досудове слідство.

Як повідомляв УНІАН раніше, у містечку Гірник Донецької області вранці на нерегульованому залізничному переїзді "Шахта Курахівська" сталася ДТП за участю потягу та пасажирського автобуса.

В результаті ДТП чотири жінки у віці 43, 45, 51 і 54 років були доставлені в медичний заклад з травмами кінцівок, після надання їм медичної допомоги постраждалих відправили додому одужувати. Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП і його причини.