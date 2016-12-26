На Харківщині військовий-курсант убив матір і поранив сусіда

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області з посиланням на начальника Харківського відділку поліції Ігоря Назаренка, 24 грудня до чергової частини надійшла інформація від медиків Люботинської центральної міської лікарні про те, що до їх закладу з смт Манченки Харківського району доставили 18-річного хлопця з колото-різаною раною черевної порожнини.

«За вказаною адресою виїхало керівництво районного відділу поліції та слідчо-оперативна група. Зі слів постраждалого, правоохоронці з’ясували, що у ніч з 23 на 24 грудня він перебував в гостях у своїх друзів. 24 грудня близько 5:00 до них зайшов розлючений сусід із ножем в руках, несподівано завдав удару хлопцю і пішов у невідомому напрямку. Товариші пораненого викликали швидку медичну допомогу», - йдеться у повідомленні.

Потерпілого прооперували, стан його здоров’я медики оцінюють як стабільний.

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Того ж дня за місцем мешкання підозрюваного було виявлено тіло 52-річної жінки, його матері, з ознаками насильницької смерті. За підозрою у скоєнні злочинів правоохоронці викрили та затримали раніше судимого 22-річного мешканця селища Санжари Харківського району.

"Підозрюваний затриманий. Слідчими відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) та за ч.2 ст. 15, п.1 ч.2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Слідство триває", - зазначив Назаренко.

Водночас, у коментарі УНІАН начальник харківського Регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Дмитро Горбунов повідомив, що підозрюваний у скоєнні цих злочинів виявився курсантом Військового коледжу сержантського складу Харківського національного університету Повітряних Сил імені І. Кожедуба.

За словами Горбунова, чоловік вступив до навчального закладу у статусі військовослужбовця-контрактника. Участі в АТО він не брав, а тільки проходив службу в одній з авіаційних частин. На даний час він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Справою займатиметься військова прокуратура Харківського гарнізону.