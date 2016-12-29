На Одещині затримали іноземця за пограбування банку

Про це повідомляє прес-служба ГУ НП в Одеській області.

Одного із нападників поліцейські затримали за гарячими слідами, місце знаходження двох інших встановлюється.

«Близько 18.10 до чергової частини Білгород-Дністровського відділу поліції надійшло телефонне повідомлення про те, що в селищі Сергіївка троє невідомих чоловіків у масках проникли до приміщення банку та, погрожуючи касиру предметом, схожим на пістолет, заволоділи грошовими коштами в сумі 99852 гривен, 5000 російських рублів, 200 доларів США та 85 євро, після чого зникли з місця пригоди на автомобілі», – йдеться в повідомленні поліції.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка встановила обставини події та розпочала роботу. Потерпіла назвала прикмети злочинців, орієнтування були надіслані в усі територіальні підрозділи поліції.

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З метою встановлення свідків події та осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, правоохоронці провели подворові обходи та опитали сусідів, які мешкають неподалік від місця скоєння злочину.

Зазначається, що в ході проведення першочергових слідчих дій неподалік від місця скоєння злочину було виявлено автомобіль «Kia Ciara» з механічними пошкодженнями, на якому пересувались зловмисники.

Співробітники поліції і Державної прикордонної служби України на одному з пунктів пропуску в Болградському районі Одеської області виявили одного з підозрюваних – 23-річного громадянина сусідньої держави, і затримали його. Місцезнаходження двох інших встановлюється, ведеться слідство.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 3 статті 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Згідно до чинного законодавства за вчинене кримінальне правопорушення передбачено покарання від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Одеській області правоохоронці викрили групу зловмисників, які вимагали у підприємців гроші під виглядом співробітників СБУ.