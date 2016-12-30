У Львові під вантажівкою провалився асфальт, каналізаційні стоки витікають на дорогу (фото)

ДТП сталася біля церкви, передає Zaxid.net.

Через це стоки з каналізаційних труб витікають на дорогу. Провалля поступово збільшується.

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У поліції зазначили, що це ділянка дороги, яку не ремонтували.

Фахівці "Львівводоканалу" з’ясували, що під дорогою зруйнувався столітній каналізаційний колектор, ремонт якого був запланований на січень 2017 року. Аварійна бригада вже працює на місці.