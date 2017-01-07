В Україні залишаються без світла понад 30 населених пунктів

23:30, 07 січня 2017
Інциденти
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Станом на вечір 7 січня, 31 населений пункт у чотирьох областях України залишається знеструмленим.

Иллюстрация / REUTERS

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Станом на 19:00 в Одеській області без світла 22 населені пункти, на Херсонщині та Волині – по одному населеному пункту, а в Миколаївській області – 7 населених пунктів.

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У відомстві зазначають, що до відновлення енергопостачання було залучено бригади обленерго.

Як повідомляв УНІАН, через негоду в Україні десятки будинків на Одещині залишилися без опалення, також там були перекриті  всі дороги, окрім траси Київ-Одеса.

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Теги: #світло#негода