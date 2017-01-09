У Сумах розпочато розслідування за фактом вибуху в 9-поверховому будинку

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, відповідні відомості сьогодні, 9 січня, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

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«Розпочато досудове слідство, яке доручено Сумському відділу поліції, процесуальне керівництво здійснюється Сумською місцевою прокуратурою», - зазначили у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, за попередніми даними, у квартирі багатоповерхівки стався вибух газоповітряної суміші.

«За результатами попереднього огляду квартири встановлено, що від газової плити була від’єднала трубка, при цьому кран подачі газу в квартиру був відкручений. На даний час лікарі не дозволяють допитати постраждалого 26-річного чоловіка», - цитує прес-служба керівника Сумської місцевої прокуратури Володимира Ковтуна.

Чоловіка, якого знайшли у цій квартирі, доправлено до лікарні з травмами і опіками різного ступеня. Ще дві людини з порізами звернулися за медичною допомогою. Пошкоджено дві квартири. Всі обставини з'ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, вранці 9 січня вибух пролунав у квартирі на першому поверсі в будинку №52 по проспекту Михайла Лушпи.

Раніше, 3 січня, в Сумах стався вибух газу в десятиповерховому житловому будинку по вулиці Металургів, 24. Загинула жінка.