На Одещині знято заборону на пересування дорогами для легкового автотранспорту

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної державної адміністрації, 11 січня під головуванням тимчасово виконуючого обов'язки голови Одеської ОДА Соломії Бобровської відбулося засідання оперативного штабу комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обладміністрації.

Зазначається, що на засіданні штабу прийнято рішення зняти обмеження й відновити рух транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування державного значення. Зокрема, М-14 «Одеса - Мелітополь – Новоазовськ» (на Таганрог), км 17 + 555 - км 55 + 550; М-15 «Одеса – Рені» (на Бухарест) на ділянці км 11 + 700 - км 40 + 000 (село Маяки) на ділянці км 60 + 000 (село Удобне) - км 116 + 000 (смт Сарата); М-27 «Одеса - Іллічівськ», км 8 550 - км 22 + 564; Р-72 «КПП «Старокозаче» - Білгород-Дністровський», км 0 + 000 - км 37 + 168, митниця, у тому числі: Р-33 «Вінниця - Турбів - Гайсин - Балта - Велика Михайлівка - / М-16 /», км 212 + 503 - км 388 + 231.

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Як пояснив заступник голови Одеської обласної ради Юрій Димчогло, рішенням оперативного штабу з 16.00 відкрито для руху легкового транспорту всі траси області.

«Траса Одеса - Рені (М-15) для вантажного транспорту й рейсових автобусів відкрита поки тільки до Білгород-Дністровського. Завтра плануємо зняти всі обмеження щодо руху транспорту на території всієї області», - зазначив Димчогло.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в ряді районів Одеської області було продовжено заборону на пересування по всіх дорогах у зв'язку з погіршенням погодних умов.