На Київщині військовослужбовець скоїв ДТП: троє загиблих

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони.

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«Вранці на трасі Київ - Одеса поблизу населеного пункту Ксаверівка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю військовослужбовця ЗС України, який рухався до місця проходження служби на власному автомобілі ГАЗ-3110 «Волга». Попередньо встановлено, що військовослужбовець не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем ЗАЗ «Таврія». Внаслідок ДТП водій і два пасажири автомобіля ЗАЗ «Таврія» загинули на місці. Військовослужбовець у тяжкому стані доставлений до медичного закладу», - йдеться в повідомленні.

Триває розслідування.