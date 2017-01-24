На Київщині військовослужбовець скоїв ДТП: троє загиблих
16:05, 24 січня 2017Інциденти
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У Київській області на трасі Київ - Одеса поблизу населеного пункту Ксаверівка внаслідок ДТП, яке скоїв військовослужбовець, загинули три людини.
На Київщині військовослужбовець скоїв ДТП. Триває розслідування / УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони.
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«Вранці на трасі Київ - Одеса поблизу населеного пункту Ксаверівка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю військовослужбовця ЗС України, який рухався до місця проходження служби на власному автомобілі ГАЗ-3110 «Волга». Попередньо встановлено, що військовослужбовець не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем ЗАЗ «Таврія». Внаслідок ДТП водій і два пасажири автомобіля ЗАЗ «Таврія» загинули на місці. Військовослужбовець у тяжкому стані доставлений до медичного закладу», - йдеться в повідомленні.
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