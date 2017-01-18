В Одеській області офіцер ВМС забив на смерть п'яного підлеглого - ЗМІ

Трагедія сталася 30 грудня під час заступання добового наряду, повідомило 112.ua джерело у військовій прокуратурі Південного регіону.

"Один з прапорщиків не з'явився на заступання добового наряду, і капітан, який очолює розвідку дивізіону, наказав одному з матросів проводити його до місця проживання прапорщика. На місці з'ясувалося, що останній перебрав спиртного й заснув", - розповіло джерело.

Як зазначило джерело, офіцер почав бити підлеглого кулаками по обличчю, а після - ногами в тулуб. "Після цього начальник розвідки наказав матросу доставити побитого прапорщика до медчастини дивізіону і вже там прикував прапорщика наручниками і ще кілька разів ударив п'яного підлеглого в груди.

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В результаті отриманих травм у ніч на 31 грудня постраждалий помер, йому діагностували множинні переломи ребер і больовий шок.

"Розслідуванням цієї справи займається військова прокуратура Білгород-Дністровського військового гарнізону. Зараз капітан перебуває на гаупвахті, йому інкримінують кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною 4 ст. 426-1 КК України - "Перевищення військовою особою службового становища із застосуванням нестатутних відносин, вчинене в особливий період і спричинило важкі наслідки", - додало джерело у військовій прокуратурі Південного регіону.

Офіцерові загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.