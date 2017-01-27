Луценко: Поліція охорони обчистила будинок в Княжичах після грабіжників

Про це він повідомив ТСН.

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У свою чергу в керівництві поліції охорони кажуть - за їх інформацією оперативники в дім без господаря не заходили, лише оглядали двір.

І додали, що загиблі правоохоронці завжди гідно несли службу.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня 2016 року в с. Княжичі Броварського району Київської області в результаті перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією загинули 5 правоохоронців.