Луценко: Поліція охорони обчистила будинок в Княжичах після грабіжників
21:44, 27 січня 2017Інциденти
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Генеральний прокурор України Юрій Луценко уточнив, що саме працівники поліції охорони після бандитів виносили з будинку - спиртне.
Луценко розповів нові подробиці у справі стрілянини між силовиками в Княжичах / скріншот
Про це він повідомив ТСН.
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У свою чергу в керівництві поліції охорони кажуть - за їх інформацією оперативники в дім без господаря не заходили, лише оглядали двір.
І додали, що загиблі правоохоронці завжди гідно несли службу.
Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня 2016 року в с. Княжичі Броварського району Київської області в результаті перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією загинули 5 правоохоронців.
Луценко розповів нові подробиці у справі стрілянини між силовиками в Княжичах
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