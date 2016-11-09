На Львівщині пожежа пошкодила старовинний палац (фото, відео)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежа в будівлі палацу, що розташований у центрі міста Буськ на Майдані Незалежності, 8, виникла вчора, 8 листопада, о 22.25.

Ліквідували пожежу 9 листопада о 00.48. Жертв та постраждалих немає.

«Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено покрівлю та перекриття на площі 150 м2. Причина виникнення пожежі встановлюється», - йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, палац графа Бадені є пам’ятником архітектури (1810 року забудови), водночас будівля не експлуатується.

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Як повідомлялося, палац Бадені - родинний маєток графа Казимира Фелікса Бадені. Двоповерховий палац був зведений у 1810 році в класичному стилі.

Під час радянської влади у палаці містилась військова частина і він був сильно пошкоджений. Наразі палац потребує реставрації.