В Ізмаїлі правоохоронці почали розслідування за фактом стрілянини в житловому мікрорайоні

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в області, 9 лютого о 12:30 в чергову частину відділу поліції надійшло повідомлення від невідомого про те, що на подвір'ї будинку по проспекту Миру, 22-В, чутні постріли.

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«На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група співробітників поліції. Під час першочергових слідчих дій на місці події виявлено та вилучено 21 гільзу від травматичної зброї та 3 патрони марки «Сова» калібром 9 мм», - йдеться в повідомленні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкцією цієї статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Зараз проводяться заходи зі встановлення обставин стрілянини і осіб, причетних до цієї події, їх місцезнаходження та затримання. У результаті протиправних дій невідомих, за попередніми даними, постраждалих немає.