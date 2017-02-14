На Харківщині зі снігових заметів визволили дві карети "швидкої"

Протягом останньої доби рятувальники двічі допомагали водіям швидкої медичної допомоги. Події сталися по вул. Масивній, 13 Холодногірського району міста Харкова, та по вул. Шкільній, 57 міста Люботин Харківського району області. Про це повідомили у місцевому управлінні ДСНС.

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"Протягом минулої доби дороги регіонального та державного значення у Харківській області знаходяться у задовільному стані. Порушень транспортного руху не було. Знеструмлення населених пунктів за добу не було", - додали у прес-службі.