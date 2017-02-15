СБУ завела справу на одеського журналіста: видавав мовлення "рупора Кремля" за авторську передачу

Про це повідомляє прес-служба СБУ на сторінці в Facebook.

"Слідчими Управління СБУ в Одеській області, за фактом випуску авторської програми "Правда з Григорія Кваснюком", розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

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Зазначимо, що кілька днів тому в СБУ повідомляли, що не знайшли ознак злочину у висловлюваннях журналіста.

"Зміст авторської програми Г. Кваснюка протягом 2014-2016 років неодноразово ставало об'єктом експертних досліджень на предмет наявності публічних закликів до зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією. За результатами досліджень ознаки зазначених кримінальних правопорушень були відсутні", - заявили в СБУ.