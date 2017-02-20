Трохи не розрахував: в Харкові КрАЗ застряг під шляхопроводом (фото)

У Харкові, на проспекті Гагаріна, відбулося незвичайне ДТП.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Рухаючись по магістралі в бік центру міста, автомобіль КрАЗ-255 застряг, намагаючись проїхати під залізничним шляхопроводом. Як розповіли в прес-службі патрульної поліції, вантажівка перевозила частину від баштового крану, яка не дозволила йому вільно проїхати.

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"Зі слів водія автомобіля, він вважав, що з легкістю проїде, у нього не було в цьому ніяких сумнівів", – кажуть у поліції.

На місці події виник невеликий затор. На водія склали протокол за статтею "порушення правил дорожнього руху".