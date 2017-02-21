В Рівному у знімальної групи "1+1" викрали апаратуру

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненщини, наразі відомо, що з автомобіля знімальної групи, який залишили на парковці біля бізнесового центру на вулиці Данила Галицького у Рівному, невідома особа викрала відеокамеру, штатив та інше обладнання.

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Сума матеріального збитку, за попередніми підрахунками, перевищує 200 тис. гривень. Зважаючи на вже зібрані матеріали, поліцейські сподіваються найближчим часом розкрити злочин.