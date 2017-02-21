На Львівщині мікроавтобус з'їхав у кювет, є постраждалі (фото)

Про це повідомляє поліція області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Renault Trafic, по дорозі до Львова, не впорався з курирування і з'їхав у кювет.

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Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 21 лютого, на автодорозі Львів - Краковець.

В результаті ДТП пасажирів мікроавтобуса - 25-річну жінку, двох 18-річних хлопців і двох чоловіків у віці 26 і 28 років, доставили в лікарню. Медики діагностували у них забої та рвані рани.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Раніше на Харківщині водій на смерть збив чоловіка і зник з місця ДТП.