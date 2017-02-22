У центрі Львова обвалилася частина балкону (фото)
16:04, 22 лютого 2017Інциденти
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У центрі Львова на вулиці Костюшка сьогодні обвалилася частина балкону.
Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради.
Як повідомили в Галицькій районній адміністрації, балкон перебуває в індивідуальній власності громадян. Квартира, до площі якої він належить є приватизована. Відтак за стан та утримання балкону відповідають власники квартири
"Працівники ЛКП вийдуть на місце події та приберуть уламки, що впали на тротуар", - зазначили у відомстві.
Як повідомляє ZIK, перехожі, які стали свідками цього, розповіли, що лише дивом ніхто не постраждав – уламок впав буквально в декількох сантиметрах від дівчини, яка проходила в цей час по тротуару.
Раніше у Львові впала з даху церкви крижана брила та вбила жінку.
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