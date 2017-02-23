На одеській Алеї Слави відбулися сутички через "свято" 23 лютого (фото, відео)

Як пише Одесская жизнь, прихильники "свята" мали намір покласти квіти біля пам'ятника Невідомому матросу на Алеї Слави.

Однак, як припускає видання, скоріш за все, щоб уникнути провокацій, у поліції повідомили про мінування Алеї Слави. Правоохоронці оперативно оточили територію і евакуювали всіх випадкових громадян. Зараз на Алеї Слави працюють вибухотехніки.

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Крім цього, як повідомляє 048.ua, на Алеї Слави відбулися перші сутички. Почалися вони після словесної перепалки між двома "таборами": патріоти назвали прихильників "свята" "окупантами", ті кричали в бік патріотів, що вони "фашисти".

"У момент цього словесного протистояння, одна з активісток "Куликова поля" силою стала прориватися в бік патріотів через заслін поліції. Поліцейські швидко затримали провокатора і відвезли її до відділення. Протистояння триває", - йдеться в повідомленні.