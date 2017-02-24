Поліцейського, якого кулями поранив грабіжник у Сумах, привезли до Києва

39-річний сержантом тепер займатимуться фахівці центрального госпіталю Міноборони, повідомляє ТСН.

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"Стан стабільний", - запевнив завідувач відділенням реанімації Сумської обласної лікарні Сергій Бережний. Наразі відомо, що в правоохоронця прострелена шия, а ще одна куля застрягла між ребрами й діставати її наразі небезпечно.

Тим часом офіційні особи звітують, що в затриманого 41-річного чоловіка вилучено справжнє посвідчення позаштатного співробітника СБУ, однак воно вже більше року недійсне. "Мав при собі вогнепальну зброю з глушником. Вилучений газовий балон для підривання банкоматів, шнури і все обладнання", - розповів керівник поліції охорони в Сумській області Олександр Кананков. "Відкрите кримінальне провадження: замах на крадіжку, замах на вбивство працівника поліції при виконанні службових обов'язків і зберігання зброї", - додав керівник обласної поліції Олег Григоров.