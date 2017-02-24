Смертельний "Глід" з Росії добрався до Києва: вилучили 3 тонни (фото, відео)

Місцева прокуратура №1 та Управління захисту економіки в Києві припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення горілчаних виробів. Про це повідомили у прес-службі київської прокуратури.

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В рамках розслідування за ч. 3 ст. 204 КК України правоохоронці провели обшуки в гаражно-будівельному кооперативі в Голосіївському району столиці, а також у нежитлових приміщеннях в Бориспільському районі на Київщині.

"Під час обшуків вилучили 3 тонни косметичного лосьйону із назвою "Боярышник" російського виробництва (вміст етилового спирту 70%), який, імовірно, використовувався для виготовлення сурогату. Також вилучено 3 тони готової для реалізації горілки "Пшенична", запакованої в "Тетрапак", 500 літрів коньячних виробів, а також пристрої для виготовлення та фасування горілчаних виробів", - йдеться у повідомленні.

Наразі особи причетних до організації даного злочину та канали постачання та збуту фальсифікату встановлюють.

Як повідомляв УНІАН, у грудні в Іркусткій області РФ сталося масове отруєння підробленим спиртовмісним засобом "Глід", у складі якого виявили метиловий спирт. До складу концентрату, за версією російських слідчих, входили антифриз і метанол.