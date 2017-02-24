У Києві з гранатомета вистрілили по недобудові (фото)
18:15, 24 лютого 2017Інциденти
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У Дарницькому районі Києва невідомий вистрілив з ручного гранатомета по недобудованому будинку.
Про це повідомляє поліція Києва.
В результаті інциденту на дачному масиві Осокорки у Дарницькому районі ніхто не постраждав. На горищі господар будинку виявив фрагмент заряду від гранатомета РГД-22 і викликав поліцію.
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В недобудованому будинку правоохоронці виявили та вилучили хвостовик від патрона ручного гранатомета.
Відзначається, що правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України, досудове розслідування триває.
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