У Києві з гранатомета вистрілили по недобудові (фото)

18:15, 24 лютого 2017
Інциденти
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У Дарницькому районі Києва невідомий вистрілив з ручного гранатомета по недобудованому будинку.

Про це повідомляє поліція Києва.

В результаті інциденту на дачному масиві Осокорки у Дарницькому районі ніхто не постраждав. На горищі господар будинку виявив фрагмент заряду від гранатомета РГД-22 і викликав поліцію.

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В недобудованому будинку правоохоронці виявили та вилучили хвостовик від патрона ручного гранатомета.

Відзначається, що правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України, досудове розслідування триває.

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Теги: #Київ#стрілянина#гранатомет