В Одесі внаслідок бійки зі стріляниною отримали вогнепальні поранення двоє людей

Як повідомили УНІАН в Управлінні поліції охорони в Одеській області, близько 05.00 наряд поліції охорони отримав повідомлення від оператора пульту централізованої системи про спрацювання кнопки тривожного виклику в барі, розташованому в центрі міста.

Бійка сталася в Приморському районі в караоке-барі, розташованому біля ринку «Привоз». Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці виявили трьох чоловіків, які, з'ясовуючи стосунки, билися й стріляли.

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Одного з них було затримано та передано слідчо-оперативній групі Приморського відділу поліції Одеси. Ним виявився 27-річний житель районного центру Балта Одеської області.

«Двох інших, 32-річного та 23-річного жителів Балти, які отримали вогнепальні поранення черевної порожнини та рубану рану голови, машиною швидкої допомоги доставили до лікарні», - розповіли в управлінні.

Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження.