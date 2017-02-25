В Одесі на трьох будмайданчиках виявили понад 50 артснарядів часів Другої світової війни

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в області, 24 лютого до служби порятунку «101» надійшла інформація, що на будівельних майданчиках, розташованих на вулиці Фонтанська дорога і вулиці Костанді під час проведення земляних робіт виявлено предмети, зовні схожі на вибухонебезпечні. Після прибуття на місце виклику фахівці групи піротехнічних робіт виявили три артснаряди калібру 76 мм часів війни.

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Також надійшло повідомлення про те, що боєприпаси знайдено на будівельному майданчику на вулиці Люстдорфська дорога. «Там піротехніки вилучили 48 артилерійських снарядів калібру 88 мм часів Другої світової війни», - повідомили в главку.

Наголошується, що всі вибухонебезпечні предмети було знешкоджено шляхом підриву на території заздалегідь визначеного полігону.

Усі три вищезгадані вулиці розташовані поряд, там ведеться будівництво висотних житлових будинків і соціальних об'єктів.