СБУ в Кропивницькому знешкодила угруповання "White Lions", що займалося розбоями і грабежами (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, правоохоронці встановили, що члени угруповання, до складу якого входили дівчата, у соціальних мережах знайомилися з потенційною жертвою. «Їй призначали зустріч у відлюдних місцях, де інші члени групи нападали на жертву, грабували її, наносили тяжкі ушкодження, вимагаючи на відео зізнання у нібито педофілії. Потім, шантажуючи розміщенням відео у мережі Інтернет, тривалий час вимагали гроші та інші матеріальні цінності», - йдеться в повідомленні.

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Оперативники спецслужби з’ясували, що для організації своїх дій учасники спілкувалися між собою в закритій групі однієї із соцмереж, організовували зустрічі, обговорювали деталі з вчинення розбійних нападів. Зафіксовано майже 40 відеороликів, на яких учасники «White Lions» здійснюють групові напади на місцевих мешканців, поінформували в прес-центрі.

«Співробітники СБ України «взяли» вісьмох учасників угруповання під час розправи над черговою жертвою. Організаторами банди виявилися два інспектори міського слідчого ізолятора, одного з яких СБУ затримала, другий знаходиться у розшуку», - підкреслюється в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 189 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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