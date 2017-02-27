У Сумах СБУ ліквідувала незаконний канал телефонного зв'язку, що контролювався з Росії

Як повідомила УНІАН прес-офіцер УСБУ в Сумській області Олеся Рапута, четверо сумчан через Інтернет за допомогою IP-телефонії отримували російський трафік в обхід міжнародних центрів комутації. Потім трафік оброблявся спеціалізованим програмно-апаратним телекомунікаційним комплексом і під виглядом місцевих телефонних розмов направлявся у мережі українських операторів мобільного зв'язку. Таким чином здійснювався телефонний зв'язок, зокрема і з абонентами, які перебувають на окупованих територіях Донбасу.

Кошти на оренду приміщень, а також винагороду за свою незаконну діяльність зловмисники одержували у вигляді електронних переказів від російської фірми.

«Обшуки відбулися в п'ятницю, 24 лютого, в офісі, у двох спеціально орендованих квартирах і за місцем проживання кожного з чотирьох чоловіків», - сказала Рапута.

Читайте такожСБУ в Кропивницькому знешкодила угруповання "White Lions", що займалося розбоями і грабежами (фото)

За її словами, під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, «сім-банк», бездротові модеми і півтори сотні карток українських операторів стільникового зв'язку. Загальна вартість вилученого обладнання становить понад 0,5 млн грн.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в мережу електрозв'язку) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії щодо встановлення всіх причетних до протиправної діяльності. Також вивчається можливий зв'язок зловмисників із російськими спецслужбами.