Водій ватажка "ДНР" Захарченка наїхав на групу людей на зупинці, є жертва - розвідка

Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

Читайте такожСБУ оприлюднила розмову ватажка "ДНР", що свідчить про намір використати блокаду для захоплення підприємств

"28 лютого водій автомобіля з підрозділу особистої охорони О.Захарченка скоїв дорожньо-транспортну пригоду (наїзд на групу людей, що перебували на зупинці громадського транспорту), внаслідок чого одна цивільна особа загинула", - йдеться у повідомленні.

За інформацією розвідки, керівництвом служби охорони адміністрації "ДНР" було вжито заходи щодо приховування факту вчинення злочину їхнім співробітником.