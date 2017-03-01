Водій ватажка "ДНР" Захарченка наїхав на групу людей на зупинці, є жертва - розвідка
10:42, 01 березня 2017Інциденти
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Водій з підрозділу особистої охорони ватажка терористичної організації "ДНР" Олександра Захарченка скоїв дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок чого загинула одна цивільна особа.
Олександр Захарченко / REUTERS
Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.
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"28 лютого водій автомобіля з підрозділу особистої охорони О.Захарченка скоїв дорожньо-транспортну пригоду (наїзд на групу людей, що перебували на зупинці громадського транспорту), внаслідок чого одна цивільна особа загинула", - йдеться у повідомленні.
За інформацією розвідки, керівництвом служби охорони адміністрації "ДНР" було вжито заходи щодо приховування факту вчинення злочину їхнім співробітником.
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