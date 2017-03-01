У Кривому Розі затримано двох чоловіків, які розкрадали частини залізничних колій

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ МВС в Дніпропетровській області, зловмисників затримали з 6 мішками (240 штук) колійних запчастин.

Чоловіки викрали устаткування із залізничної колії в районі перегону «Новоблочна–Батуринська».

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«Крадіжка деталей верхньої будови колії порушила цілісність рейкового ланцюгу, що завадило нормальній роботі руху потягів в ніч з 28 лютого на 1 березня та могло призвести до сходу вагонів з рейок», - йдеться в повідомленні.

За фактом крадіжки порушено кримінальне провадження за ст. 185 кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.