У Кривому Розі затримано двох чоловіків, які розкрадали частини залізничних колій
15:05, 01 березня 2017Інциденти
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У Кривому Розі Дніпропетровської області сьогодні, 1 березня, поліція затримала двох чоловіків, які розкрадали частини залізничних колій, що могло призвести до порушення графіку руху потягів, або до сходу вагонів з рейок.
Зловмисники викрали устаткування із залізничної колії біля перегону «Новоблочна–Батуринська» / УНІАН
Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ МВС в Дніпропетровській області, зловмисників затримали з 6 мішками (240 штук) колійних запчастин.
Чоловіки викрали устаткування із залізничної колії в районі перегону «Новоблочна–Батуринська».
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«Крадіжка деталей верхньої будови колії порушила цілісність рейкового ланцюгу, що завадило нормальній роботі руху потягів в ніч з 28 лютого на 1 березня та могло призвести до сходу вагонів з рейок», - йдеться в повідомленні.
За фактом крадіжки порушено кримінальне провадження за ст. 185 кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.
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