Вибух на шахті "Степова": Львівська облрада виділила 1,7 мільйона постраждалим шахтарям та сім'ям загиблих гірників

«Сім'ям загиблих на шахті «Степовій» гірників спрямують по 100 тис. грн допомоги з обласного бюджету. Крім цього, передбачено виділити по 60 тис. грн шахтарям, які сильно постраждали під час трагедії, а також по 40 тис. грн - гірникам із середнім ступенем тяжкості травм і по 20 тис. грн - працівникам шахти з легкими травмами», - повідомили у прес-службі, відзначивши, що загальна сума допомоги становить 1,7 млн грн.

Також відзначається, що для виконання цього рішення були внесені зміни до Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян.

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Як повідомляв УНІАН, 2 березня 2017 року на шахті №10 "Степова" об'єднання держпідприємства "Львіввугілля" стався вибух і обвал гірської породи. Загинули 8 гірників і постраждали більш як 20 людей. За попередніми даними, вибух на шахті стався в результаті займання повітряно-метанової суміші.

3 березня прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що Кабінет міністрів виділив 500 тис. грн сім'ям шахтарів, які загинули внаслідок вибуху на шахті. Також зазначалося, що загальний обсяг допомоги становитиме близько 5,05 млн грн, які буде виділено з Резервного фонду держбюджету Львівській облдержадміністрації.