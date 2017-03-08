Кіберполіція викрила колишню вчительку на розповсюдженні дитячої порнографії

Про це повідомляє прес-служба Департаменту кіберполіції Національної поліції України на своїй сторінці у Facebook.

«При проведенні спецоперації працівниками Київського управління кіберполіції спільно зі слідчими Дарницького управління поліції столиці було встановлено особу, яка зі свого персонального комп’ютеру протягом тривалого часу здійснювала розповсюдження дитячої порнографії. Сумно усвідомлювати, що безробітна мешканка міста Києва, яка здійснювала дану протиправну діяльність, в минулому працювала вчителькою», - йдеться у повідомленні.

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За даним фактом, слідчим відділом Дарницького управління поліції відкрито кримінальне провадження. В рамках досудового розслідування задокументованл факти, які підтверджують розповсюдження забороненої продукції порнографічного характеру, створеної за участю дітей, через мережу Інтернет.

При проведенні обшуку за місцем проживання особи, правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, що могла використовуватись для вищевказаних операцій. Вилучене обладнання відправлено для проведення експертиз.

«Остаточну крапку у справі, після проведення необхідних експертиз, поставить суд», - зазначили у Департаменту кіберполіції.

Санкція цієї статті передбачає відповідальність до 12 років позбавлення волі.