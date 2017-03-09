В аеропорту "Одеса" затримано організатора каналу торгівлі людьми під час відправки двох жінок до Туреччини

Як повідомили УНІАН у прес-службі Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, 8 березня в ході оперативних заходів прикордонники спільно з поліцією затримали організатора міжнародного каналу торгівлі людьми.

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«Організатора, 1995 р. н., який проводжав дівчат - громадянок України, 8 березня затримали в аеропорту «на гарячому». Затримання провели співробітники міжрайонного оперативно-розшукового відділу Південного регіонального управління Держприкордонслужби України спільно з представниками поліції», - розповіли в управлінні.

Встановлено, що за кожну жінку зловмисник отримував винагороду у розмірі близько 1,5 тис. євро.

Як пояснили у відомстві, на слід підозрюваного правоохоронці вийшли, перевіряючи оперативну інформацію, яку отримали опеативники прикордонного відомства.

Було встановлено, що канал торгівлі людьми організували громадяни України. Молодих жінок зловмисники вербували для надання послуг інтимного характеру, обіцяючи їм зарплату 5 тис. доларів на місяць.

За інформацією прикордонників, злочинний бізнес налагодили син і мати.

Вербуванням і організацією переправлення жінок з України до Туреччини займався чоловік, а в Стамбулі жінок зустрічала мати затриманого.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини» КК України.

Ведуться слідчі дії.