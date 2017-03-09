У Харкові дві людини впали в шахту ліфта: постраждалі у критичному стані
14:06, 09 березня 2017Інциденти
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Нещасний випадок стався у закинутій будівлі на вулиці Академіка Богомольця.
Поки невідомо, чи були постраждалі в стані алкогольного сп'яніння / youtube.com
На місці працювала слідчо-оперативна група. Про це повідомляє 057.ua.
"Встановлено, що двоє чоловіків, віком 33 та 40 років, з власної необережності впали у шахту ліфта, висота падіння 4-5 поверх", – повідомили в поліції.
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Правоохоронці з'ясовують усі обставини події, в тому числі перевіряють інформацію чи знаходилися потерпілі в стані алкогольного сп'яніння.
Факт події правоохоронці внесли до Журналу єдиного обліку правопорушень.
Раніше у Львові загинув працівник "Галнафтогазу", впавши в шахту ліфта з четвертого поверху.
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