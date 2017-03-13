У Кропивницькому чоловік намагався підірвати багатоповерхівку

До поліції надійшло повідомленні про чоловіка, який «наповнив газом власну оселю й погрожує висадити в повітря будинок на вулиці Добровольського», повідомили у прес-службі поліції Кропивницького.

За цією адресою оперативно прибули патрульні, рятувальники, слідчо-оперативна група й карета швидкої медичної допомоги.

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«Потрапити до оселі одразу не вдалось — двері були зачинені зсередини. В помешканні, окрім чоловіка, перебувала його мати, яка також відмовилась відчиняти двері. У під’їзді багатоповерхівки був відчутний запах газу. Щоб запобігти подальшому витоку, рятувальники перекрили газопостачання будинку», - йдеться у повідомленні.

Крім того, як повідомили у поліції, з огляду на всі ризики, що загрожували мешканцям, патрульні потрапили до квартири через балконні двері 2 поверху і разом із рятувальниками інспектори ввійшли до помешкання саме вчасно — 30-річний чоловік чиркав сірниками біля газової плити.

«Охоронці порядку одразу затримали громадянина та передали медикам, що мали відповідні документи на його примусове лікування. Попередньо, чоловік перебуває на обліку у психоневрологічному диспансері. У результаті події ніхто не постраждав», - йдеться у повідомленні.