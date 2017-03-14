В Одесі вантажівка врізалася в трубу теплотраси і застрягла (фото, відео)

Як повідомляє Думська "з посиланням на прес-службу патрульної поліції, водій одного з підприємств прибув до кіоску для розвантаження товару, але не вжив заходів для безпечного об'їзду перешкоди і наїхав на трубу теплотраси.

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В результаті автомобіль застряг.

«На місце викликали співробітників комунального підприємства. Оформили протокол на водія за ст 124 КоАП, порушення ПДР - 12,3; 13,3», - повідомили в патрульній поліції.

Раніше в Харкові сміттєвоз протаранив зупинку.