В Одесі вантажівка врізалася в трубу теплотраси і застрягла (фото, відео)
14:12, 14 березня 2017Інциденти
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В Одесі вранці у дворі багатоповерхових будинків на Балківській вантажівка врізалася в трубу теплотраси.
Як повідомляє Думська "з посиланням на прес-службу патрульної поліції, водій одного з підприємств прибув до кіоску для розвантаження товару, але не вжив заходів для безпечного об'їзду перешкоди і наїхав на трубу теплотраси.
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В результаті автомобіль застряг.
«На місце викликали співробітників комунального підприємства. Оформили протокол на водія за ст 124 КоАП, порушення ПДР - 12,3; 13,3», - повідомили в патрульній поліції.
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