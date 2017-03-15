Спійманого на хабарі начальника СІЗО у Львові доправили до лікарні

Начальник Львівського СІЗО Богдан Гальчишак, якого затримали на хабарі у службовому кабінеті, перебуває в лікарні, у нього піднявся тиск.

Про це під час брифінгу розповів військовий прокурор Львівського гарнізону Владислав Савинець, повідомляє кореспондент ZIK.

«Богдан Галишак зараз перебуває в лікарні під охороною. Йому стало погано під час затримання і його госпіталізували. У нього підвищений тиск», – розповів прокурор.

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Владислав Савинець повідомив, що завтра у Шевченківському суді Львова відбудеться обрання запобіжного заходу для затриманого у вигляді тримання під вартою.

«До нас звернулася дружина особи, яка перебуває під вартою та повідомила, що у її чоловіка важка хвороба. Якщо він надалі перебуватиме в СІЗО, то його здоров’я може погіршитись – він може померти.

Отримавши цю інформацію, посадовець вирішив заробити і повідомив, що може видати довідку, на підставі якої суд прийме рішення про звільнення з-під варти або обрання іншого запобіжного заходу. Така довідка коштувала $2 тис.», – повідомив прокурор.

Він зазначив, що затриманий посадовець працював на займаній понад 12 років.

Як відомо, під час обшуку в кабінеті полковника внутрішньої служби також були вилучені 6 тисяч 350 доларів США та 600 євро.

«Він нічого не визнавав, поводився сумбурно, намагався вийти з кабінету, але ніяк не пояснив походження грошових коштів. Він сказав, що це його особисті заощадження», – повідомив Владислав Савинець і додав, що полковник тримав гроші у кабінеті, бо вважав його найбезпечнішим місцем, куди ніхто не може зайти без його відома.

Нагадаємо, що начальник Львівського СІЗО погорів на хабарі в 1 тис. доларів.