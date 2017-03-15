Поліція озвучила свою версію сутичок з блокадниками біля Костянтинівки: відкрила вогонь у повітря (відео)

Сьогодні близько 16.30 на блокпості біля Костянтинівки для перевірки було зупинено автоколону, яка рухалася зі сторони Покровська у складі близько 50 осіб на чолі з народним депутатом Тарасом Пастухом.

Однак частина громадян відмовилася проходити перевірку і вчинила спробу силового прориву через блокпост, стверджують у ГУ НП в Донецькій області.

"Група агресивно налаштованих осіб рушила на поліцейських, які несли службу на блокпосту. Громадяни відсунули огороджувальні плити і намагалися прибрати службовий автомобіль, який обмежував рух на блокпосту", - йдеться у повідомленні поліції.

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В ГУ НП в Донецькій області розповіли, що громадяни нецензурно висловлювалися на адресу поліцейських й перешкоджали виконанню службових обов'язків. "Один з активістів розпорошив газ із балончика в обличчя поліцейському. Постраждалий доставлений у лікарню з опіками очей", - заявили силовики.

"Поліцейські попередили про заборону наближатися до стратегічного об'єкту на певну відстань й право застосування зброї згідно із Законом "Про Національну поліцію". Однак громадяни не реагували на попередження, у зв'язку з чим співробітники поліції були змушені зробити декілька попереджувальних пострілів у повітря", - наголошується у повідомленні.

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