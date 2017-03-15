У Костянтинівці на блокпосту сталися сутички між блокадниками та поліцією (фото)

У Костянтинівці Донецької області сталися сутички на блокпосту за участю представників блокади Донбасу.

До місця розташування блокадників, які прямували до редуту 16 батальйону, прибули правоохоронці, розповів керівник Штабу блокади Сергій Акимович, передає Громадське.

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Акимович стверджує, що правоохоронці відмовились надавати документи та представлятись. "Вони (правоохоронці - УНІАН.) відкрили вогонь по наших хлопцях. На щастя, ніхто не постраждав і ніхто не був затриманий", — сказав керівник Штабу.

Відповідне повідомлення та відео, яке ілюструє стрілянину у повітря, Штаб блокади оприлюднив на сторінці у Facebook. Однак за декілька хвилин пост був видалений.

Акимович заявив, що "пост був видалений через помилку в описі. Там не військові 16 батальйону, а редут 16 батальйону". У свою чергу глава поліції Донеччини та заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін відмовився коментувати цю інформацію.

Пізніше у Штабі блокади повідомили про відновлення роботи редуту "16 добровольчого батальйону".