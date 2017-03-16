У Криму окупанти вивезли в поле затриманого у середу татарина і змусили рити собі яму – Чубаров

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Затриманого сьогодні у Феодосії кримського татарина Еміля Мухтеремова ФСБ-шники відвезли в міське управління ФСБ, звідки Емілю вдалося подзвонити своєму другові і повідомити про місце свого перебування. Незабаром після цього ті ж ФСБ-шники вивезли Мухтеремова в поле недалеко від селища Зибіно Ічкінського (Радянського) району і змушували копати яму, погрожуючи його в неї закопати. Потім ФСБ-шники поїхали, залишивши Еміля у вказаному місці», - повідомив Чубаров увечері 15 березня.

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Як повідомляв УНІАН, окупаційна влада в Криму не припиняє здійснювати репресії проти проукраїнських і кримськотатарських активістів, на сьогодні відомо про 17 зниклих безвісти, 12 загиблих, 39 політв'язнів, 10 з яких вже засуджено.

За даними лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, з початку окупації Крим покинули близько 20 тис. кримських татар. «Створюються різні умови, щоб татари самі залишали півострів. Відразу після окупації були побоювання, що буде нова депортація кримських татар, для цього були всі передумови. Але цього не сталося», – додав Джемілєв.

Верховна Рада офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.