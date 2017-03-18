Керівництво Івано-Франківської митниці попалося на великому хабарі: намагалося відкупитися за мільйон гривень (фото)

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про викриття на хабарі у понад мільйон гривень керівників Івано-Франківської митниці.

Про це глава МВС написав на сторінці у Facebook.

За його словами, злочинна група у складі в. о. начальника обласної митниці, двох його заступників, а також начальника митного поста намагалася дати хабар оперативникам управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції і прокурора військової прокуратури.

"Правоохоронці задокументували численні факти хабарництва, коли митники перебували на постах Львівської митниці. Після того, як, 19 січня співробітники управління захисту економіки Львівської області та військової прокуратури затримали одного з керівників Львівської митниці, його подільники були переведені на рівнозначні посади в прикарпатській митниці, де вони і продовжили свою злочинну "справу". Схема полягала в налагодженій системі збору коштів від низу до верху, від нижчої ланки до керівництва", - написав міністр.

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Аваков додав, що після викриття чиновники спробували домовитися з правоохоронцями, "оцінивши питання" більш ніж в мільйон гривень.

"Вночі 17 березня, під час ділової зустрічі" митників-комерсантів затримали оперативники Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції спільно зі слідчими військової прокуратури Західного регіону", - зазначив глава МВС, додавши, що у справі тривають обшуки.