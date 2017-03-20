На одеському ринку нетверезим охоронцям надавали стусанів (відео)

Як йдеться в сюжеті ТСН, інцидент стався, коли нетверезі охоронці надто швидко намагалися проїхати вулицею біля Старокінного базару.

В цьому місці вихідними днями прямо з тротуару продають різні вживані речі, і автівка охоронців ледве не збила людей, що стояли поруч. Один з продавців зробив зауваження людям у спецформі, у відповідь отримав порцію сльозогінного газу від нетверезого охоронця, який різко вискочив зі автівки.

Продавці, не довго думаючи, надавали йому та ще одному охоронцю стусанів. Інші двоє охоронців втекли на авто, яке згодом кинули на сусідній вулиці.

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Люди викликали на місце пригоди патрульних і ті забрали охоронців до райвідділку, де склали на них адмінпротоколи.

Як повідомляв УНІАН, у лютому в Черкасах п'яний депутат Черкаської обласної ради, голова фракції партії ветеранів Афганістану Олександр Рибченко, влаштував бійку і збив на вулиці людей, перебуваючи за кермом "Мерседеса".