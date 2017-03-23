Правоохоронці відслідковують автівку, яка підвезла кілера на місце вбивства Вороненкова

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що кілера, який застрелив колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, на місце вбивства підвезла машина, рух якої правоохоронці намагаються відслідковувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав на брифінгу.

"Кілера підвозила машина Daewoo, а зараз відслідковуємо її пересування по доступним для нас засобам, що фіксують рух машин", - заявив Луценко.

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Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва сталася перестрілка, убитий колишній депутат Держдуми РФ і поранені ще дві людини. Цю інформацію підтвердив начальник ГУ Нацполиции в Києві Андрій Крищенко.

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Денис Вороненков, колишній депутат Держдуми, восени минулого року виїхав з Росії, а в грудні отримав українське громадянство. Вороненков також підтвердив, що дав свідчення у справі колишнього президента України Віктора Януковича.