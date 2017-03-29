Вбивство Вороненкова: слідство знайшло ще одного ймовірного спільника кілера

МВС України розшукує можливого спільника вбивці депутата Держдуми Дениса Вороненкова Ярослава Левенця, хоча в справі може з'явитися і третій фігурант. Про це повідомили джерела, знайомі з ходом слідства, передає КоммерсантЪ.

Українські слідчі вважають, що Павло Паршов, вбивця Вороненкова, і Ярослав Левенець прибули до Києва 21 березня і зняли квартиру спочатку на три дні, а потім Левенець домовився з власником квартири, що вони залишаться в ній до 25 березня.

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Слідство має зйомки відеокамер у під'їзді будинку, де вони жили, в гості до двох колишніх бійців "Донбасу" приходив ще один чоловік, ідентифікувати якого поки не вдається.

23 березня, в день вбивства Вороненкова, Левенець повинен був з'явитися в прокуратуру для дачі свідчень.

Нагадаємо, 23 березня в центрі Києва внаслідок стрілянини колишній депутат Держдуми РФ Вороненков, який отримав українське громадянство, був убитий, його охоронець і кілер отримали поранення. Незабаром вбивця Вороненкова помер на операційному столі.

Ймовірний спільник вбивці екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова Ярослав Левенець вже оголошений у розшук.