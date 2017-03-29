СБУ розглядає можливість розслідування нападу на консульство у Луцьку з польською стороною

Основна версія нападу на Генеральне консульство Польщі в Луцьку є терористичний акт, розглядається можливість розслідування цього злочину з польською стороною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив начальник Апарату голови Служби безпеки України Олександр Ткачук.

"Основна на сьогоднішній момент версія, яку відпрацьовують слідчі правоохоронних органів, - це теракт", - сказав він.

Ткачук додав, що за вказівкою голови СБУ до Луцька відбула група співробітників Центрального управління СБУ задля надання всебічної підтримки слідчих, які працюють в рамках кримінального провадження.

"Президент України Петро Порошенко дав відповідні доручення голові Служби безпеки України, і наразі ми також відпрацьовуємо можливість щодо створення спільної групи з розслідування цього резонансного злочину разом з правоохоронцями з Польщі", - повідомив Ткачук.

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Водночас, він зауважив, що, згідно з польським законодавством, напад на консульську установу за кордоном також кваліфікується як злочин.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 березня на четвертому поверсі адміністративної будівлі Генерального консульства Польщі у Луцьку стався вибух. В СБУ заявили, що, за попередніми даними, причиною став постріл з гранатомета РПГ-26. Жертв в результаті вибуху немає. Відкрито кримінальне провадження за статтею «теракт».