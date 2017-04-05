У центрі Одеси вночі підпалили позашляховик (фото, відео)

В Одесі в ніч на 5 квітня правоохоронці затримали двох підозрюваних у підпалі позашляховика Range Rover у центрі міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, близько 4.00 під час патрулювання Приморського району Одеси патрульні почули вибух на вулиці Катерининській.

«Завдяки ефективному застосуванню оперативних заходів патрульним вдалося затримати автомобіль Hyundai, водій і пасажир якого обґрунтовано підозрюються в підпалі позашляховика Range Rover», - розповіли в прес-службі.

При огляді салону Hyundai правоохоронці виявили пульт дистанційного керування і радіокерований запальний пристрій. Ці предмети вилучили і направили на експертизу.

Підозрюваних передали слідчим для проведення процесуальних дій.

«Відомо, що затримані чоловіки підозрюються у вчиненні цілої низки подібних злочинів в Одеській області», - додали в прес-службі.

У прес-службі регіонального главку ДСНС повідомили, що приблизно о 3:20 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння автомобіля на вул. Катерининській.

О 3:28 рятувальники локалізували і о 3:33 ліквідували загоряння іномарки. В результаті пожежі вогнем пошкоджено моторний відсік, лобове скло, ліве крило, передній бампер і обшивку салону. Постраждалих немає.

У відділі комунікацій ГУ НП в області УНІАН також повідомили, що до Приморського відділу поліції надійшла заява від 48-річного місцевого жителя про вжиття заходів реагування до зловмисників, які підпалили припаркований у дворі будинку Range Rover.

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«Патрульними затримано автомобіль, водій і пасажир якого обґрунтовано підозрюються в підпалі позашляховика. Ними виявилися двоє чоловіків віком 25 і 36 років», - розповіли у відділі.

Встановлено, що чоловіки облили автомобіль запалювальною сумішшю і підпалили, після чого втекли.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України.

Як повідомив радник начальника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк, в одного із затриманих було при собі посвідчення співробітника громадської організації «Безпечне місто», у представників якої наприкінці березня стався конфлікт зі співробітниками Управління патрульної поліції Одеси.

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