На Закарпатті прикордонники затримали парашутиста з Угорщини

На Закарпатті парашутист з Угорщини випадково порушив кордон України, бо не зміг впоратися з поривом вітру. Чоловіка передали угорським прикордонникам, передає прес-служба ДПСУ.

Читайте такожНа Харківщині "накрили" два угруповання контрабандистів з товаром на 8 мільйонів (фото)

Прикордонники відділу "Горонглаб" Мукачівського загону 15 квітня затримали чоловіка, який незаконно перетнув кордон з Україною. Під час патрулювання прикордонний наряд побачив парашутиста, який приземлився неподалік від кордону.

Співробітники Держприкордонслужби з'ясували, що громадянин Угорщини не мав наміру перетинати кордон. Іноземець зазначив, що давно займається парашутним спортом, проте не зміг впоратись із сильним поривом вітру.

Прикордонники затримали парашутиста, а після фільтраційних заходів передали представникам прикордонної поліції Угорщини.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня російські прикордонники відкрили вогонь на кордоні з Україною.