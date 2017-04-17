Заступник голови патрульної поліції Дніпра потрапив у ДТП (фото)

Тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника Управління патрульної поліції міста Дніпро Максим Логвиненко в неділю потрапив у ДТП на службовому Skoda Octavia в районі Кам'янського.

Читайте такожСтрашна ДТП у Житомирській області: при зіткненні автомобілів загинули 5 осіб (фото)

Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Дніпра в Facebook.

Згідно з повідомленням, 16 квітня близько 19:00-20:00 на ділянці дороги від траси Т-04-12 в бік Радсела сталося ДТП за участю Skoda Octavia. Автомобіль з'їхав у кювет і зіткнувся з деревом, внаслідок чого пасажири авто отримали тілесні ушкодження.

В автомобілі перебували Максим Логвиненко, а також дівчина 1995 року народження, цивільна особа.

Постраждалі у ДТП з травмами різного ступеня тяжкості були доставлені до реанімаційного відділення Кам'янської міської лікарні швидкої допомоги.

Проводиться службове розслідування, про результати якого Управління патрульної поліції Дніпра обіцяє проінформувати громадськість.

Водночас, місцеве видання "Событие" з посиланням на свої джерела пише, що поліцейський був п'яним.