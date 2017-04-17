ДТП у центрі Києва: автомобіль вилетів на тротуар і перекинувся (фото)

У центрі Києва на бульварі Лесі Українки вранці сталося ДТП - автомобіль вилетів з дороги на бульварі і перекинувся. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

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Інформації про постраждалих поки немає. На місці була карета "швидкої".

Раніше в лобовому зіткненні автобуса і пікапа в США загинули 12 осіб.