У Дніпрі викрито діяльність російського конвертцентру з обігом у 700 мільйонів гривень

Діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у 700 млн грн викрили у Дніпрі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою.

Як повідомляє прес-центр СБУ, конвертаційний центр був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в Росії.

Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

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Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставні особи. Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду. При цьому директори підприємств-отримувачів до банківської установи не приходили та документи не підписували. Таким чином протягом 2016-2017 років у «тінь» було виведено понад 700 млн грн.

Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБУ вилучили 1,2 млн грн, 42 печатки «фіктивних» підприємств та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправні дії ділків.

Триває досудове слідство, додали в прес-центрі.