У Дніпрі сміттєвоз провалився під землю (фото)
15:12, 21 квітня 2017Інциденти
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Аварія сталася, коли автомобіль збирав сміття.
Причини події з'ясовуються / Фото: Вісті Придніпров'я
Сьогодні вранці, 21 квітня, у центрі Дніпра автомобіль "Камаз" провалився під асфальт.
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За даними прес-служби поліції міста, інцидент стався на перехресті вул. Шевченка і Гоголя.
Аварія сталася, коли автомобіль збирав сміття. На місці працює поліція, рух на цій ділянці частково заблокований. Причини події з'ясовуються. Постраждалих немає.
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