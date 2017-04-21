У Дніпрі сміттєвоз провалився під землю (фото)

Сьогодні вранці, 21 квітня, у центрі Дніпра автомобіль "Камаз" провалився під асфальт.

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За даними прес-служби поліції міста, інцидент стався на перехресті вул. Шевченка і Гоголя.

Аварія сталася, коли автомобіль збирав сміття. На місці працює поліція, рух на цій ділянці частково заблокований. Причини події з'ясовуються. Постраждалих немає.