На Київщині вночі сталася стрілянина за участю голови наглядової ради "Київміськбуду"

На Київщині у місті Васильків стався конфлікт зі стріляниною за участю голови наглядової ради компанії «Київміськбуд» Володимира Слончака. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

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Зокрема, за даними правоохоронців, пізно ввечері 24 квітня дорогою зі столиці до міста Васильків між двома учасниками дорожнього руху стався конфлікт.

«Водії переслідували один одного та блокували рух автомобілів. Згодом вони заїхали на територію пожежної частини міста Васильків, де влаштували «розбірки» зі зброєю. Один з чоловіків відкрив стрілянину з карабіна, яку почув наряд поліції охорони, що знаходився недалеко. Правоохоронці приїхали і вгамували хуліганів, а також викликали на місце події слідчо-оперативну групу поліції», - йдеться в повідомленні.

Васильківські поліцейські встановили учасників конфлікту. «Один з них виявився головою наглядової ради публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» Володимиром Слончаком», - зазначили в Нацполіції. Наразі учасники конфлікту проходять медичне обстеження щодо ступеню тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Зброю та автомобілі у них вилучено.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Працівники поліції встановлюють обставини конфлікту та проводять досудове розслідування, яке визначить правову оцінку дій кожного учасника події.